Студенты АлтГТУ проведут торжественное открытие третьего трудового семестра

Новости 15.05.2019 12:10 131

Торжественное построение состоится 17 мая в 13:00 на «сковородке» АлтГТУ. В мероприятии примут участие 18 отрядов строительного, экологического направлений и отряд проводников.

Как рассказали в вузе, в техническом вузе организовано шесть студенческих отрядов строительного направления – «Импульс», «Легенда», «Прогресс», «Энергия», «Витязь» и «Сибиряк», отряды проводников «Беркут», «Легион», «Ориентир» и «Адреналин», а также круглогодичный волонтерский отряд «Пионер».

Кроме того, студенты АлтГТУ входят в межвузовский педагогический отряд «Аврора», отряды проводников «Ювента», «Альтаир», экологический отряд «Зеленая волна», энергетический отряд «Светоч».

В этом году сформированы новые отряды строительного направления «Медведь» и «Атом». Отряд «Медведь» появился на факультете специальных технологий. Бойцы этого отряда трудовой период проведут на заводе механических прессов. В отряд «Атом» вошли студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, они будут трудиться на Барнаульском заводе АТИ, отметили в АлтГТУ.

Традиционно летом отрядам алтайского «политеха» предстоит работать на строительстве и ремонте автомобильных дорог края, строящихся социальных объектах, на Западно-Сибирской железной дороге, в детских оздоровительных лагерях Алтайского края и принимать участие во всероссийских стройках.

Во время праздника ожидается представление бойцов студенческих отрядов. С приветственным словом к бойцам обратятся ветераны стройотрядовского движения, руководители вуза, Алтайского краевого штаба студенческих отрядов. Отряды представят свои творческие номера.

Всего в составе студенческих отрядов АлтГТУ в этом году будут трудиться более 200 студентов.