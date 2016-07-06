Больше месяца власти не могут заделать трехметровый провал на одной из барнаульских улиц

Новости 15.05.2019 11:05 191

С провалом асфальта на трехметровую глубину больше месяца борются жители Рыбозаводского проезда в Барнауле. Жители улицы неустанно пишут письма и обращения в различные инстанции, но не находят ни ответов на свои вопросы, ни решения проблемы.

Одной из причин провала асфальта можно назвать довольно плотный транспортный трафик: почти на сотню домов здесь единственный проезд. Плюс с Павловского тракта сюда сворачивают клиенты местной базы, пишет «МК на Алтае».

«8 апреля мы заметили небольшое образование, а уже к вечеру она была 2х2 и глубиной три метра. Мы поставили ограждение и сообщили о провале асфальта в администрацию Железнодорожного района, в МЧС и в аварийную службу ООО «Барнаульский Водоканал», - рассказала Любовь Сурнина, жительница Рыбозаводского проезда.

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В МЧС в принципе к такой аварии отношения не имеет, поэтому вполне справедливо ответили, что подобной проблемой должна заниматься аварийная служба Водоканала. 16 апреля сотрудники ответственной организации засыпали в яму полный «Камаз» песка, который тут же ушел вслед за асфальтом. "Когда 30 апреля нам позвонили из Водоканала, то сказали, что эта территория вообще к нему не относится, это территория дома", - продолжает Любовь Сурнина.

Судя по кадастровому реестру, дорога, как и собственно, провал на ней принадлежит городу. Администрация Железнодорожного района не стала отрицать этот факт и поспешила дать официальный ответ, в котором значится, что все работы практически сделаны и дорога очень скоро будет в порядке. Однако с момента ответа (16 апреля) ничего так и не изменилось.

Огромная яма на дороге в первую очередь волнует жителей улицы, которые опасаются за жизнь и здоровье своих детей, переживают, что например, скорая помощь или пожарная машина в случае чего не сможет проехать на Рыбозаводской проезд.