В Республике Алтай обновили нормы для сирот: яйцо в день и куртка на два года

Новости 15.05.2019 9:15 206

Правительство Республики Алтай установило новые нормы потребления для сирот и их обеспечения одеждой. Постановление опубликовано на сайте региона, передает «Тайга.инфо».

Согласно документу, теперь сироты от 3 до 7 лет в день должны получать 50 грамм черного и 90 грамм белого хлеба. Кроме того, им должны выдавать по 25 грамм пшеничной и 2 грамма картофельной муки, 240 грамм картофеля, 300 - овощей, 55 - сахара, 100 - мяса на кости, 30 - куриного мяса и 42 - рыбы. В рацион также входит одно «диетическое» яйцо, 10 грамм сыра, 35 грамм масла, 50 грамм творога и пол-литра молока.

К слову, для сирот от 7 до 18 лет нормы хлеба, овощей и рыбы в среднем выше в 1,5−2 раза. По остальным продуктам показатели почти одинаковые.

Между тем изменился список одежды для детей, находящихся на государственном попечении. Так, дети могут рассчитывать на одну зимнюю и демисезонную куртку на два года. Также власти готовы купить им рубашки, платья, свитеры, праздничные шерстяные костюмы, майки, тапочки, колготки, нижнее белье. Кроме того, каждому ребенку полагается чемодан на пять лет и постельное белье.

Добавим, прошлое постановление действовало с 2009 года и уточнялось в 2014-м. Все нормативы по продуктам и одежде остались прежние. Правда, теперь часть затрат ложится и на местные бюджеты. Ранее источником финансирования был региональный бюджет.

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