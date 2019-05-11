Алтайохранкультура рассказала, какая судьба ждет «сталинку» в центре Барнауле

Новости 15.05.2019 7:40 516

Многоквартирный жилой дом в Барнауле, расположенный по адресу: проспект Ленина, 92, вопреки первоначально появившейся информации, сносить не будут. Здание в ближайшие годы ждет капремонт, на время которого часть жителей будут расселены.

Как рассказала "Политсибру" начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова, здание на углу улицы Профинтерна и проспекта Ленина было построено в 1953 году. В декабре 1994 года дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. "По этой причине никаких действий, связанных с изменением его облика, а тем более - сносом, совершить невозможно", - отметила Кабанова.

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При проведении капремонта (должен быть завершен не позднее 2025 года) предполагается расселение жильцов верхних этажей из-за частичной замены перекрытия.

Добавим, здание выполнено в лучших традициях советской архитектуры и является ярким примером советского неоклассицизма, имеет важное градостроительное значение, формируя застройку проспекта Ленина и улицы Профинтерна.

Согласно акту историко-культурной экспертизы, проведенной в октябре 2018 года, была подтверждена зона охраны объекта: 100 м "от внешней границы территории памятника". Кроме того, установлена и зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Она идет вдоль главного фасада здания "для сохранения возможности наилучшего обзора памятника".