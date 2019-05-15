Глава Заринска досрочно покинет свою должность?

Новости 15.05.2019 7:10 1606

Глава Заринска Иван Терешкин, по данным инсайдеров, находится в отпуске с последующим увольнением. Согласно информации "Политсибру", одним из главных кандидатов на освобождающееся место может стать глава Заринского района Виктор Азгалдян.

Добровольный уход Терешкина, который руководил Заринском и Заринским районом почти 30 лет и по праву считается старожилом среди муниципальных управленцев, может быть вызван целым комплексом причин. Одна из главных - длительный срок пребывания у власти. При этом с точки зрения управления ввереной ему территорией, претензий к Терешкину практически не высказывалось.

Краевые власти признавали, что положение в моногороде оставалось стабильным, по уровню благоустройства муниципалитет также занимал первые места в регионе. В 2018 году Заринску удалось получить статус территории опережающего развития. До этого в город зашел крупный инвестор - компания «Русская кожа», чей завод должен быть запущен в ближайшее время.

Вместе с тем последнее время вызывала большие вопросы работа регоператора в Заринской зоне. Проблема с вывозом мусора в Заринске привлекла внимание краевых властей, а поток жалоб от местных жителей вылился в целый ряд публикаций в региональных СМИ. Стоит отметить, что власти муниципалитета так или иначе пытались повлиять на работу регоператора, однако добиться заметных изменений к лучшему пока не удалось.

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Впрочем, негативный фон вокруг администрации Заринска формирует не только мусорный коллапс. В вину градоначальнику ставились и другие сомнительные инфоповоды последних месяцев. Например, массовое сокращение сотрудников библиотечной сети Заринска.

До этого краевая прокуратура обнаружила нарушения, допущенные администрацией города. Чиновники за символические суммы передали несколько муниципальных котельных местным арендаторам. Последние успели неплохо заработать на городском имуществе в обход бюджета.

Еще одним возможным фактором, повлиявшим на уход Терешкина, стал возраст управленца - в январе ему исполнилось 67 лет. Напомним, 21 ноября 2017 года Терешкин был избран главой Заринска на 5 лет. Получить оперативный комментарий у Ивана Терешкина относительно его дальнейших планов на момент публикации "Политсибру" не удалось.

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Между тем в случае досрочного ухода главы города местное собрание депутатов назначит конкурс по замещению вакантной должности. В таком случае одним из возможных соискателей может стать глава администрации Заринского района Виктор Азгалдян. Он руководит муниципалитетом на протяжении последних 8 лет.