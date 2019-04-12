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Апрельская инфляция на Алтае оказалась чуть ниже общероссийской

Аналитика
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Алтайкрайстат опубликовал индексы роста потребительских цен за апрель 2019 года. Общая инфляция в крае в прошедшем месяце составила 0,2 % (с начала года - 2,2%). Это чуть ниже, чем аналогичный показатель по стране - 0,3%.

На продовольственные товары цены в регионе за второй весенний месяц выросли на 0,2 % (на такую же величину они изменились в целом по стране), непродовольственные – 0,1 % (0,1 % по РФ). Сильнее всего подорожали услуги – на 0,5 % (0,1 % по РФ).

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Всего же за прошедшую треть года (с января по апрель) на Алтае наиболее сильно подорожали продукты питания – на 2,9 % (3,3 % по РФ), тогда как стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,6 % (1,1 % по РФ), а услуг – на 2,3 % (1,6 % по РФ). С начала года средние цены в регионе выросли на 2,2 % (2,1 % по РФ).

Напомним, инфляция в Алтайском крае за I квартал текущего года ускорилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Выяснилось, что такая тенденция связана с ростом издержек, в том числе с увеличением транспортных расходов. Производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья.

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Автор: Политсиб.ру