Фонтан у алтайского Театра драмы станет светомузыкальным

Новости 15.05.2019 10:25 191

Мэрия Барнаула готова заплатить 2,2 млн рублей за разработку проектно-сметной документации и капремонт фонтана, расположенного неподалеку от Драмтеатра на площади Сахарова.

Впрочем, судя по карточке аукциона, администрации города может сэкономить: наименьшее предложение составило 1,419 млн рублей. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

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Капитальный ремонт пройдет в 2020 году в рамках программы «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы».

Исполнителю необходимо провести ремонтные работы чаши, отдельно стоящего технологического помещения, внутренних инженерных коммуникаций, гидравлического и светового оборудования, водопровода, канализации, кабельных сетей. Все работы должны быть выполнены за 90 дней.