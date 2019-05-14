В Алтайском крае мачеха несколько лет истязала двух детей мужа от предыдущего брака

Новости 14.05.2019 18:30 2799

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Бурлинского района, которая систематически издевалась над детьми своего мужа. Было установлено, что женщина их истязала на протяжении двух лет, с 2016 по 2018 год.

Обвиняемая воспитывала пятерых детей, а также двух детей своего мужа от предыдущего брака. Следователи отметили, что именно пасынков женщина била лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. Причем повод для этого особо не требовался.

«Пасынки лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице, в том числе готовили домашнее задание стоя, спали на полу», - сообщает пресс-служба Следкома.

Примечательно, что родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям. В результате подобного обращения ребята отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду на улице, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой. На данный момент они находятся с бабушкой.

В судебном заседании женщина не признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.