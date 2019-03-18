Глава Троицкого района «наездил» себе проблемы на служебном авто

Новости 14.05.2019 17:40 349

Глава Троицкого района Андрей Овсянников ответит за использование служебного автомобиля в личных целях. Прокурорская проверка установила, что чиновник необоснованно израсходовал более 70 тысяч бюджетных средств. Об этом пишет региональное отделение партии «Справедливая Россия».

«По имеющимся финансово-хозяйственным документам установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля, что явилось основанием для внесения прокурором Троицкого района представления в адрес главы района», – говорится в документе.

Напомним, ранее во время выступления на сессии районного Совета депутатов Овсянников заявил, что не переезжает из Барнаула в село Троицкое из-за отсутствия развитой инфраструктуры. Затем сразу возник вопрос о правомерности трат бюджетных средств на ежедневный проезд райцентр на служебном автомобиле. Глава района попросил прокуратуру проверить данный факт.

Выяснилось, что после избрания главой Овсянников около трех месяцев проживал в селе Троицкое. Спустя некоторое время он стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano, используя муниципальное имущество не по назначению.

В результате проверки был «установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72114 рублей». Прокуратура вынесла представление в адрес главы района. Вероятно, чиновник будет привлечен к административному штрафу.