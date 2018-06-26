Краевые власти уменьшили один из гайд-парков Бийска

Новости 14.05.2019 18:10 572

Площадь одного из гайд-парков в Бийске сокращена постановлением правительства Алтайского края от 13 мая этого года. Речь об участке Петровского бульвара. Ранее его можно было использовать весь от пер. Кожевенного до пер. Училищного. Теперь же в качестве гайд-парка можно использовать только парковую зону бульвара от пер. Кожевенного вдоль домов по ул. Ленина от № 258 до № 262.

Напомним, что в 2018 году уже сокращалось количество самих гайд-парков и их площади в двух наиболее крупных городах Алтайского края – Барнауле и Бийске. В Барнауле осталось три из пяти гайд-парков: сквер напротив здания на ул. Титова, 9, территория у фонтана напротив здания на ул. Чайковского, д. 21, сквер у памятника жертвам политических репрессий "Прощание", пл. Свободы. Статуса лишились: площадь Жукова на пересечении ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР и территория у памятника напротив здания на ул. Новосибирской, д. 4.

В Бийске осталось три гайд-парка из четырёх: площадь 9 Января, причем не вся, как раньше, а именно вдоль домов под номерами 1, 3, 4, 6, территория у здания на ул. Льнокомбинат, д. 22, участок на Петровском бульваре от пер. Кожевенного до пер. Училищного (ранее было до пер. Коммунарского). Лишилась статуса локация у памятника В.И. Ленину в границах улиц: Красноармейская, Ленина и пер. Гилёва.