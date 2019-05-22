Алтай-Кокс провел патриотические акции в честь Дня Победы

Новости 14.05.2019 19:00 167

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) традиционно в День Великой Победы провел праздничные мероприятия – поздравление ветеранов, патриотические акции и флэш-мобы.

Женсовет Алтай-Кокса провел в городском торговом центре флэш-моб «Песни военных лет». На мероприятии собрались заринские барды, ученики музыкальной школы, горожане.

По традиции в честь Дня Победы бывшим работникам завода – участникам войны и труженикам тыла – оказали финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравил их на дому, вручил памятные подарки.

Заводчане приняли участие в акции «Вклад моего деда в Победу». Они прислали архивные фотографии родственников-фронтовиков, из которых, как из мозаики, был создан фотоколлаж с центральным изображением известной скульптуры «Воин-освободитель». Баннер с фотоколлажем разместили на городском мемориале славы.

9 Мая Алтай-Кокс организовал для горожан полевую кухню и акцию «Города-герои» с раздачей памятных сувениров. На мемориале славы работала тематическая фотозона с изображением городов-героев.

Алтай-Кокс присоединился к шествию «Бессмертного полка». Заводчанам помогли изготовить в едином дизайнерском стиле портреты родственников-фронтовиков.