Бийчанин, угрожая шприцом с ядом, просил жену вернуться к нему

Новости 14.05.2019 15:50 237

Неприятный случай произошел в Бийске. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что муж угрожал ей убийством.

Дело в том, что пострадавшая со своим супругом сейчас находятся в бракоразводном процессе и почти не общаются. Однако муж надеялся, что все можно изменить и хотел воссоединиться с семьей.

В злополучный день он решил наладить отношения с супругой и решил подвести ее на работу. Но до места они так и не доехали. В машине мужчина стал уговаривать жену вернуться к нему. Сначала он просил ее по-хорошему, а потом, когда она отказалась - достал шприц с розовой жидкостью и сказал, что в нем яд. Экс-супруг уколол ее шприцем в бедро, а затем и себя.

Как пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на слова помощника прокурора Сергея Тюнина, мужчина позже вколол им противоядие, но положительного ответа так и не добился. Последней попыткой «достучаться» до жены стал еще один оригинальный способ. Он прикрепил к выхлопной трубе шланг, протянул его в салон и включил двигатель. К счастью, женщина смогла вырваться и убежала.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию с заявлением на мужа. В ходе следствия выяснилось, что шприцах, которые использовал шантажист, была зеленка и марганцовка. Более того, на очной ставке женщина сказала, что претензий к мужу не имеет, однако уголовное дело уже направили в суд.