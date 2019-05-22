Барнаульский «Росводоканал» поздравил ветеранов

Сотрудники барнаульского водоканала посетили ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на предприятии.

В настоящий момент среди пенсионеров водоканала – 6 ветеранов ВОВ. Цветы и подарки получили Таисия Семеновна Ртищева, Мария Митрофановна Корнева, Владимиру Федоровичу Кукарину, Фекла Петровна Захарова, Зоя Антоновна Волохова, Любовь Моисеевна Гордеева.

Ветераны интересовались, чем сегодня живет барнаульский водоканал, и передавали теплые поздравления всем его работникам.

Между тем представители «Росводоканал Барнаул» также приняли участие в возложении цветов к Мемориалу Славы.

«9 Мая – особенный день для каждого, день памяти, слов благодарности и признательности. В семье каждого сотрудника водоканала есть те, кто завоевывал победу на фронте или ковал ее в тылу. Ветераны водоканала – особая веха в его истории, и поэтому их посещение и поздравление – важное мероприятие, традиция, которая, я уверен, никогда не прервется», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.