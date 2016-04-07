В Алтайском крае нашлась единственная «заправка» для электромобилей

Новости 14.05.2019 15:10 225

«АиФ-Алтай» ответил на вопрос читателя, интересующегося, где можно подзарядить электрокар. Единственная общедоступная станция зарядки расположена возле поворота с бийской трассы на село Санниково Первомайского района. За 40 минут автомобильная батарея восполняется до 80%, это в четыре раза быстрее, чем через обычную розетку.

«В планах строительство ещё двух электрозаправок - на Павловском тракте недалеко от аэропорта, а также на трассе в сторону Белокурихи. Это перспективное и инновационное направление, в этом году мы будем заниматься этим вопросом. Пока спрос на заряд низкий, но акция работает, - говорит начальник управления взаимодействия с клиентами «Алтайэнерго» Николай Неумывальченко. - Фиксация клиентов ещё не ведётся, но наша компания наблюдает, сколько электроэнергии тратится на заряд автомобилей. Мы проводим мониторинг в режиме реального времени через камеры. На станции вблизи села Санниково розетки универсальные, они работают с четырьмя типами расширений, которые подходят почти ко всем электрокарам».

Добавим, что в Барнауле есть ещё две «электрозаправки», но они предназначены лишь для клиентов «Альбион-Моторс» - компании, занимающейся поставками электромобилей Jaguar I-Pace. Также, в городе имеется несколько электрокаров Nissan Leaf, Tesla, Mitsbishi i-MiEV.

По мнению экспертов, рост рынка электромобилей замедляет как раз отсутствие инфраструктуры. Недорогие подержанные модели из-за рубежа имеют, как правило, невысокую ёмкость и сокращённый ресурс батареи, поэтому запас их хода невелик и владелец электрокара «привязан к розетке», то есть, практически не имеет возможности передвигаться на дальние расстояния или подзаряжать свой автомобиль достаточно быстро.

Интерес к электрокарам неуклонно растёт, и это позволяет предположить, что необходимая для них инфраструктура будет развиваться, вызывая, в свою очередь, ещё больший спрос на электрический транспорт.