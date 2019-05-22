Алтайские специалисты «Ростелекома» получили корпоративные награды

Новости 15.05.2019 10:40 160

Сотрудникам «Ростелекома», работающим в Алтайском крае и в Республике Алтай, вручили ведомственные и корпоративные награды в профессиональный праздник День Радио. Награждение состоялось 7 мая в главном офисе филиала в Барнауле.

Почетными грамотами Алтайского филиала компании, макрорегионального филиала «Сибирь» и корпоративного центра «Ростелекома» за значительный личный вклад в деятельность компании и высокие результаты работы награждены 80 сотрудников, еще пять работников получили благодарность президента компании. Среди награжденных – инженеры электросвязи Павел Серебренников из Чарышского района, Евгений Худяков из Бийска, Иван Сладков из Горно-Алтайска, Юрий Сухоруков, начальник ЛТЦ Шебалинского района Республики Алтай и другие.

Алтайский филиал является крупнейшим филиалом компании в Сибири. В нем работают 2700 сотрудников. Самый многочисленный – блок технической инфраструктуры, в котором трудятся 1800 специалистов, включая инженеров, электромонтеров, кабельщиков-спайщиков, электромехаников и ИТ-специалистов. В структуре филиале действуют девять территориальных подразделений, крупнейшие расположены в Барнауле и Рубцовске.

На 1 мая 2019 года в Алтайском филиале «Ростелекома» работают 17 мастеров связи и 12 почетных радистов. Высшие отраслевые звания носят руководители подразделений Бийска и Рубцовска Андрей Климов и Валерий Сусоев, начальник подразделения в Горно-Алтайске Андрей Гончаров, ведущие инженеры электросвязи из Барнаула Андрей Суворов и Михаил Геращенко, электромонтер пятого разряда из Немецкого национального района Юрий Кутовенко и другие.

В Алтайском крае и в Республике Алтай «Ростелеком» обслуживает около 400 тысяч абонентов стационарных телефонов, 260 тысяч интернет-пользователей и 100 тысяч зрителей Интерактивного ТВ, включая юридических лиц. Алтайский филиал занимает первое место среди региональных филиалов «Ростелекома» в Сибири по количеству подключенных к интернету населенных пунктов (в Алтайском крае и Республике Алтай – 755 и 62 соответственно), а также по охвату Интерактивным ТВ – 491 краевой и 49 республиканских населенных пунктов.

В двух регионах оператор связи реализует федеральные проекты по открытию в малых селах коллективных точек Wi-Fi-доступа к скоростному интернету, строительству оптических каналов связи до сельских амбулаторий, развитию регионального сегмента портала госуслуг. Компания выступает исполнителем комплексных инфраструктурных проектов по цифровизации медицинской информационной системы, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

В 2018 году «Ростелеком» впервые в Сибири внедрил в Горно-Алтайске аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», повышающий комфортность и безопасность жителей города. На дорогах Республики Алтай работают установленные компанией комплексы фото- видеофиксации нарушении ПДД. По заказу региональных МЧС алтайских регионов «Ростелеком» работает над внедрением в промышленную эксплуатацию «Системы 112».