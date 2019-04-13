В сети появился провокационный ролик бурятского ГУФСИН

Новости 14.05.2019 13:45 330

Видео с призывом стать оперативником ГУФСИН по Бурятии выложен на YouTube. Отрывок из него появлялся также в официальном Instagram-аккаунте ведомства, сообщает «Тайга.инфо».

Ролик примечателен тем, что в нём демонстрируются сцены немотивированного насилия по отношению к заключённым со стороны сотрудников (и сотрудниц) ГУФСИН. Видеоряд идёт фоном под слова песни о наличии льгот, санаторных путёвок для сотрудников а также верности присяге и службе народу.

Следком проверит обстоятельства смерти заключенного в барнаульском СИЗО Новости 13.04.2019 12:05 ЧП произошло 8 апреля 266

Напомним, что эпизоды применения насильственных действий к задержанным и заключённым неоднократно имели место в республике. В 2013 году восемь сотрудников СИЗО пытали подозреваемого, избивая его дубинками. В 2016 году двое полицейских бесчинствовали в окрестностях озера Щучье, избивая задержанных. В 2017 году в отделении полиции в Бурятии раздевали и били женщину, а в 2018 пытали несовершеннолетнего в Улан-Удэ.

Данными происшествиями список не исчерпывается – жалобы на насилие со стороны сотрудников силовых структур регулярно поступают правозащитникам.