Рубцовчане решили устроить пикет против повышения цен на проезд

Новости 14.05.2019 13:10 341

Жители Рубцовска намерены провести акцию протеста против повышения проезда в маршрутках, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. В администрацию города направлено соответствующее уведомление о проведении пикета 18 мая.

Ранее сообщалось, что рубцовские перевозчики повысят цены на проезд в общественном транспорте. Речь шла об автобусах МУП «ПАТП». В частности, после майских праздников должны были повысить цены в городских маршрутках с 20 до 25 рублей за одну поездку.

В Рубцовске подорожает проезд в общественном транспорте Новости 21.04.2019 9:55 Перевозчики также намерены повысить цены в городских маршрутках до 25 рублей 832

Как отметила первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина, эта отсрочка не связана с пересмотром планов повышения стоимости проезда:

«Об отмене решения с их стороны речь не идет. Весьма вероятно, что владельцы маршрутов ждут решения со стороны троллейбусного предприятия, которое пока не заявляло о повышении. В условиях конкуренции троллейбус со стоимостью проезда в 18 рублей может вызвать серьезные убытки у маршрутчиков».

Планируется, что пикет состоится на площади им. В.И. Ленина 18 мая в 12:00.