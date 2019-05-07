На отопительный сезон-2020 Алтайский край потратит почти 5 млрд рублей

Подачу тепла завершили в Алтайском крае. Соответствующие документы приняты во всех 69 муниципальных образованиях. Окончание отопительного сезона и подготовку к новому обсудили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, батареи перестали греть в Бийске с 6 мая, а в Барнауле и Рубцовске – с 7-го числа.
В Барнауле и Рубцовске отопление отключат сегодня, 7 мая
Сразу после прекращения отопительного периода в населенных пунктах приступили к подготовке теплоснабжающего комплекса региона к следующему сезону 2019-2020 годов. Отмечается, что на финансирование данных целей планируется направить 4,9 млрд рублей.
«К началу отопительного периода необходимо подготовить 1830 котельных, более 3 тысяч км тепловых и 14 тысяч км водопроводных сетей, а также провести ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений», - отметили в Минстрое.
Напомним, что запуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы в отопительном сезоне в прошлом году начался с 20 сентября. На подготовку к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов было направлено 3,9 млрд рублей.