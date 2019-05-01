Форсайт-сессия в честь 25-летия городской Думы пройдёт в Барнауле

Новости 14.05.2019 12:00 220

Мероприятие нестандартного формата запланировано на конец июня в честь 25-летия Барнаульской городской Думы. Помимо местных депутатов на сессию приглашены также их коллеги из Барнаульской агломерации и соседних городов Сибири.

Форсайт-сессия подразумевает разработку стратегических планов и долгосрочного целепологания в формате открытой дискуссии. В отличие от сессий, на которых принимаются решения по конкретным вопросам, форсайт служит больше для того, чтобы определить общую картину будущего и наметить пути достижения отдалённых результатов. В результате формируется некая «дорожная карта», посвящённая обширному комплексу вопросов.

«Такой формат позволит провести и торжественную часть с награждениями, приветственными словами, и научную часть, где представители законодательной и исполнительной ветвей власти, а также академического сообщества обсудят становление местного самоуправления на Алтае, предпосылки и последствия принятых решений», - пояснила председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Всего история современной гордумы насчитывает семь созывов:

Городская Дума I созыва признала полномочия 6 депутатов, избранных 13 марта 1994 года и 5, избранных дополнительно 24 апреля того же года. Действовала она с 5 мая 1994 года до 31 марта 1996 года.

В Думе II созыва уже двое депутатов работали на освобождённой основе – то есть, получали зарплату за свою депутатскую деятельность.

Дума III созыва избрана в соответствии с Уставом города 26 марта 2000 года на 4 года в количестве 24 депутатов по 12 двухмандатным округам.

Барнаульская городская Дума IV созыва имела уже несколько иную структуру в связи с принятием 6 октября 2003 года нового Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Она состояла из 35 депутатов, избранных по одномандатным округам.

Городская Дума V созыва была избрана 12 октября 2008 года.

Дума VI созыва действовала с 2013 по 2017 год.

Дума VII созыва состоит из 40 депутатов, избранных 10 сентября 2017 года.

Интересный факт:

Точная дата создания самой первой – ещё дореволюционной – Барнаульской гордумы не установлена. Неизвестен даже точный год её создания. Достоверно можно сказать лишь, что созвана она была в 1790-х годах.