«Иткульский спиртзавод» обратился в арбитраж с просьбой признать себя банкротом

Новости 14.05.2019 11:05 804

ОАО «Иткульский спиртзавод» 8 мая обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о бакнротстве. 13 мая документы поступили в арбитраж. Дата заседания по данному делу пока не определена.

Иными лицами в карточке на сайте суда указаны Управление Росреестра по Алтайскому краю и НП СОАУ "Континент".

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В настоящее время производство на «Иткульском спиртзаводе» приостановлено. Продукция пока не разливается и не экспортируется. Счета завода на сумму в 134 млн рублей были арестованы по иску "Промсвязьбанка" к ГК "Кристалл Лефортово" ("Иткульский спиртзавод" входит в данный холдинг).

Отметим, что о финансовых трудностях спирзавода сообщалось уже давно. В 2018 году он получил 300,4 млн рублей чистого убытка против 91,1 млн рублей прибыли годом ранее. Отрицательный финансовый результат компания объясняет начислением резерва по сомнительным долгам на общую сумму более 321,9 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что к лету «Иткульский спиртзавод» сократит более 20% персонала - 93 человека. На начало апреля у предприятия имелась задолженность по зарплате на сумму более 9 млн рублей.

Месяц назад в селе Соколово Зонального района прошел митинг за сохранение Иткульского спиртзавода. В акции приняло участие 300-350 человек: как работников предприятия, так и обычных сельчан. Выступившие потребовали от краевых властей выкупить предприятие, а в случае неспособности это сделать – передать его в собственность трудовому коллективу и создать народное предприятие.

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Спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков края и градообразующим предприятием села Соколово Зонального района Алтайского края. На предприятии работают 430 человек. Завод принадлежит ООО «ПромМаркет» (27% в уставном капитале), ЗАО «УК «Кристалл-Лефортово» (23,9%), ООО «МТД Кристалл-Сибирь» (21,2%).