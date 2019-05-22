Сотрудники алтайского СПИД-центра встретятся с учащимися 11 школ

Новости 15.05.2019 14:40 165

В муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула с 13 по 17 мая будут проходить выездные «Единые дни профилактики» в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Отмечается, что будут организованы встречи специалистов с учащимися 11 школ. Сотрудники отдела профилактики Алтайского краевого центра СПИД и добровольцы, из числа специалистов Централизованной библиотечной системы и студентов, подготовленных по программе «Путешествие ради жизни», примут участие в «Единых днях профилактики» и проведут тематические обучающие мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и популяризации здорового образа жизни для подростков.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 8(3852) 33-46-99