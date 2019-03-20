Врио главы Республики Алтай прокомментировал возможное объединение с Алтайским краем

Новости 14.05.2019 10:15 504

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал о том, что является противником возможного объединения "двух Алтаев" в один регион. По словам Хорохордина, он прибыл в республику не для этого, а данная тема уже не актуальна более 10 лет.

Накануне врио встретился с журналистами, пишут "Новости Горного Алтая". Среди поднятых тем обсуждалось в том числе и укрупнение регионов.

"Я, правда, считаю Горный Алтай своей родиной. Мы же раньше, особенно в советские годы, не разделяли Горный Алтай и Алтайский край, так что я всегда считал, что родился в Горном Алтае. Понимаю, что алтайский народ достаточно настороженно относится к Алтайскому краю, поскольку у них есть предчувствие – необоснованное, как я считаю, что объединят регионы, - отметил Хорохордин. - Я уже несколько раз высказывался на эту тему, скажу вновь. Тема укрупнения регионов была в федеральной повестке десять лет назад. Кого нужно было, объединили уже тогда. Алтай решили не объединять, и Владимир Владимирович Путин сказал – все, повестка закрыта. Я приехал сюда не для объединения. Более того, я противник такого объединения".

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Между тем проблем в РА хватает, признает врио губернатора. Среди них Олег Хорохордин назвал безработицу, низкий уровень доходов, высокие тарифы на электроэнергию и ЖКХ, невысокое качество образования и медицинских услуг.

"Какие я вижу точки роста? В первую очередь, это сельское хозяйство. Чем больше мы будем производить и перерабатывать на месте, тем больше добавленной стоимости будет оставаться у нас. Существенную роль может играть лесопереработка и добыча полезных ископаемых, а также туризм", - назвал возможные пути развития региона Хорохордин.

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Еще одна проблема, по оценке врио губернатора, излишне раздутый административный аппарат: "Прежде чем сюда поехать, я посмотрел на сайте правительства структуру органов исполнительной власти. 200 тысяч человек населения – и семь заместителей председателя правительства, девять министерств... По Конституции Республики Алтай не имею права в статусе врио менять структуру правительства. Тем не менее, мы внимательно сейчас изучаем работу правительства и после выборов, естественно, будет переформатирование структуры. Сейчас система управления в Республике Алтай никак не коррелирует с федеральной, которая после многочисленных реформ, на мой взгляд, работает оптимально".