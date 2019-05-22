Специалисты алтайского СПИД-центра поздравили ветеранов

Новости 14.05.2019 10:40 211

В Алтайском краевом центре СПИД прошло торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.

Творческий коллектив «Искра», совместно с Советом пенсионеров и ветеранов Алтайского краевого центра СПИД подготовили и провели литературно-драматическую композицию, посвящённую подвигу медицинских работников. Звучали песни военных лет, исполнялись стихи.

Участники торжественного мероприятия минутой молчания почтили тех, кто сложил свою жизнь на дорогах войны во имя Победы в Великой Отечественной Войне!

Со словами поздравлений перед коллективом выступил руководитель учреждения В.В.Шевченко, который пожелал в этот светлый праздник всем мира и добра.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны центра СПИД «дети войны», которым была оказана материальная помощь и вручены цветы.

Как и тысячи барнаульцев, многие сотрудники Алтайского краевого центра СПИД и его филиалов приняли участие во Всероссийской Акции «Бессмертный полк». В частности, сотрудники Алтайского краевого центра СПИД присоединились к акции «Дорога милосердия», чтобы почтить память более 100 тысяч медиков, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие стало традиционным и проводится уже в восьмой раз. В этом году акцию поддержали медицинские университеты Сибирского федерального округа. Колонна людей в белых халатах двинулась от здания АГМУ по Ленинскому проспекту в полной тишине, неся в руках зажжённые свечи. Завершилось шествие на Мемориале Славы.