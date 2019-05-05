Фокусы и граффити: АлтГТУ присоединится к акции «Ночь музеев-2019»

Новости 14.05.2019 9:45 162

В субботу, 18 мая, в городах и районах Алтайского края в 14-й раз пройдет акция «Ночь музеев». В АлтГТУ задействуют новый корпус, выставочные залы института архитектуры и дизайна, института международного образования и сотрудничества, лаборатории военного учебного центра и факультета специальных технологий.

Директор музея АлтГТУ Николай Ростов рассказывает, что в программу вошли мероприятия для посетителей разного возраста. «Самым маленьким гостям будет интересно посмотреть фокусы, разгадать ребусы и головоломки, поучаствовать в граффити шоу. Для школьной и студенческой молодежи мы организуем физические и химические эксперименты, занятия по электротехнике. Уверен, что мальчишки оценят компьютерные 3D-игры, посмотрят роботов, которые презентуют студенты факультета информационных технологий, бронетанковую технику и военное снаряжение», – подчеркнул он.

Как отметили в вузе, также в программу вошли тематические экскурсии, научно-популярные выставки. Гости смогут принять участие в мастер-классах «Письменность народов Китая и Египта», «Гипсовый декор», «Архитектурные зарисовки», «Оценка качества дорожного покрытия» и фотосессии в национальных костюмах разных народов мира.

Программа https://www.altstu.ru/media/f/Programma--muzejnoj-nochi-2019-ORG-g.pdf «Музейной ночи» в АлтГТУ начинается с 19:00.

Вход свободный. Адрес музея АлтГТУ: ул. Димитрова, 73 (новый корпус АлтГТУ, напротив горбольницы № 1).