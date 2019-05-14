Мэрия Барнаула с помощью «Ласки» намерена избавить город от 1000 бродячих животных

Новости 14.05.2019 8:10 1234

Барнаульский приют "Ласка" на безальтернативной основе выиграл аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе. Стоимость работ составит 1,959 млн рублей.

После заключения контракта "Ласка" вплоть до 20 декабря текущего года должна "изловить" в Барнауле и пригородных поселках 948 животных. Техническое задание конкурса предполагает, что пойманные четвероногие должны содержаться не менее 10 дней в специальных помещениях. В это время будет производиться клинический осмотр и постановка диагноза животному. Кормление безнадзорных животных осуществляется не реже 1 раза в сутки.

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Пойманные особи изначально будут доставляться на пункты передержки. Таких точек в городе должно быть не менее 5.

Основным методом отлова безнадзорных животных является метод иммобилизации, при этом отлов может осуществляться путем выстрела из пневматического оружия снарядом с препаратом и другими незапрещенными способами (сетками, ловушками, пищевыми приманками).

Отлов бродячих животных выполняется ежедневно, включая рабочие, выходные и праздничные дни. Запрещается производить отлов безнадзорных животных в общественных местах, а также в местах массового скопления людей в дневное время, за исключением случаев проявления агрессии.