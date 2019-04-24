Дети-сироты получили более 100 новых квартир в Алтайском крае с начала года

Новости 14.05.2019 8:40 174

В Алтайском крае на приобретение жилья сиротам из федерального и краевого бюджетов было выделено 500 млн рублей. На данный момент приобретена 101 квартира, всего до конца года планируется купить 400 объектов недвижимости.

Как сообщает Минстрой, жилье находится в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Общая стоимость уже приобретенных жилых помещений оценивается в 117 млн рублей. Сейчас новые квартиры передают будущим новоселам. Тем временем госконтракты заключили еще на 129 квартир.

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«Уже второй год подряд правительство края принимает решение об увеличении финансирования. Так, в прошлом году для обеспечения жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей», - отметили в региональном жилищном управлении.

Напомним, на первые пять лет жилье предоставляется на условиях договора специализированного найма, после чего через пять лет при наличии у гражданина положительного заключения органов опеки о том, что он не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма на жилье, который позволяет его приватизировать.