Дети-сироты получили более 100 новых квартир в Алтайском крае с начала года

В Алтайском крае на приобретение жилья сиротам из федерального и краевого бюджетов было выделено 500 млн рублей. На данный момент приобретена 101 квартира, всего до конца года планируется купить 400 объектов недвижимости.
Как сообщает Минстрой, жилье находится в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Общая стоимость уже приобретенных жилых помещений оценивается в 117 млн рублей. Сейчас новые квартиры передают будущим новоселам. Тем временем госконтракты заключили еще на 129 квартир.
Фигурантами дела также стали два барнаульских риэлтора
«Уже второй год подряд правительство края принимает решение об увеличении финансирования. Так, в прошлом году для обеспечения жильем детей-сирот было направлено 482 млн рублей», - отметили в региональном жилищном управлении.
Напомним, на первые пять лет жилье предоставляется на условиях договора специализированного найма, после чего через пять лет при наличии у гражданина положительного заключения органов опеки о том, что он не находится в трудной жизненной ситуации, с ним заключается договор социального найма на жилье, который позволяет его приватизировать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства