Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Барнауле

Новости 14.05.2019 14:15 177

ЧП произошло еще в апреле 2019 года в барнаульском поселке Черницк. В результате укусов ребенок получил множественные травмы. В Следкоме пояснили, что будут проверены действия должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы отлова бездомных животных.

Сейчас родители пытаются привлечь чиновников к ответственности, хотя в одной из соцсетей признали, что ребенок сам лез к псу. По словам мамы пострадавшего, никаких мер со стороны администрации муниципального образования не предпринимается, животное по-прежнему угрожает жителям поселка.