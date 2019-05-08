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Следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Барнауле

Новости
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ЧП произошло еще в апреле 2019 года в барнаульском поселке Черницк. В результате укусов ребенок получил множественные травмы. В Следкоме пояснили, что будут проверены действия должностных лиц муниципального образования, в чьи обязанности входят вопросы отлова бездомных животных.

Сейчас родители пытаются привлечь чиновников к ответственности, хотя в одной из соцсетей признали, что ребенок сам лез к псу. По словам мамы пострадавшего, никаких мер со стороны администрации муниципального образования не предпринимается, животное по-прежнему угрожает жителям поселка.

Ребенок из Барнаула получил серьезные травмы после укусов бродячей собаки

Ребенок из Барнаула получил серьезные травмы после укусов бродячей собаки

Новости

ЧП произошло в конце апреля в поселке Черницк

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Автор: Политсиб.ру