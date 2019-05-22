Алтайские специалисты нашли молочный фальсификат

Новости 15.05.2019 8:45 233

Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» выявлено две пробы сухого цельного молока с массовой долей белка в сухом обезжиренном молочном остатке меньше нормы.

Отметим, согласно нормам массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке должна составлять не менее 34%.

Содержание белка в молоке является основным качественным параметром. Содержание белка - показатель, определяющий стоимость молока, с другой стороны, количество белка в молоке и молочных продуктах является объектом фальсификации. В Техническом регламенте чётко определена для каждого молочного продукта и молока-сырья минимальная норма содержания белка. Поэтому СОМ (сухое обезжиренное молоко) с содержанием белка 29 % может говорить об имеющей место фальсификации. Фальсифицирующей добавкой может являться сухая сыворотка.

Белок – очень важный показатель качества сухого молока. Для улучшения свойств и качества фальсифицированных продуктов вводятся различные компоненты и добавки, как пищевые, так и непищевые. При этом они могут быть как не опасными, так и наносящими вред здоровью человека. С целью фальсификации в сухое молоко может подмешиваться сухая сыворотка, мука, растительный жир в сухом виде. Могут добавляться и непищевые продукты – мочевина и мел.

Лабораторное исследование общего белка методом Къельдаля позволяет определить натуральность исследуемого продукта по содержанию белка. ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» аккредитована на проведение исследований пищевых продуктов, кормов природных и сточных вод на показатели качества и безопасности.