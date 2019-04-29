Протестная активность населения резко упала в Алтайском крае

Рейтинги 14.05.2019 7:15 500

Институт региональной экспертизы (ИРЭ) опубликовал рейтинг протестной активности в регионах РФ за апрель 2019 года. Алтайский край, занимавший в мартовском исследовании место в Топ-10 (самые "неспокойные" территории), опустился почти на 40 позиций, став крепким середнячком.

Регион вошел в т.н. «жёлтую зону», где располагаются субъекты с умеренным уровнем протестной активности (места в рейтинге с 34-го по 67-ое). Для них характерно наличие локальных протестных кейсов, которые пока не вызывают повышенного интереса общественности, но имеют определённый протестный потенциал в будущем.

Как правило, это ситуации, связанные с требованием повышения уровня социально-экономического развития, в том числе против пенсионной реформы, а также локальные конфликты или поддержка общефедеральных протестных трендов. Для регионов «жёлтой зоны» характерен высокий уровень динамизма. Это видно на примере Башкирии, Бурятии, Ярославской области и Алтайского края, где стабилизация ситуации привела к «падению» протестных в прошлом месяце регионов и их переходу из «красной» и «оранжевой» зон в «жёлтую». Алтайский край в настоящее время находится на 47-й строчке рейтинга, уровень протестной активности оценивается здесь в 9,9 баллов.

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Вместе с тем это может свидетельствовать и об ужесточении внутренней политики, так как низкий уровень протестной активности говорит не столько об отсутствии реальных проблем, сколько о жёсткости региональной власти и «забитости» гражданского общества. Ещё одной особенностью регионов, попавших в «жёлтую зону», является преобладание пикетов как формы выражения протеста, что существенно снижает количество участников подобных акций и внимание к ним со стороны СМИ и блогеров, пишут авторы исследования.

Между тем общая протестная активность в стране по сравнению с мартом снизилась. Основным субъектом региональных протестов остаётся КПРФ. Главным поводом стала «мусорная реформа». Однако наиболее яркие акции инициируются стихийно, партии и несистемная оппозиция вовлечены в них слабо.