Резкое похолодание обрушится на Алтайский край в середине мая

Новости 13.05.2019 18:30 287

Алтайские синоптики предупредили жителей края об ухудшении погодных условий. На протяжении недели в регионе ожидается похолодание и ночные заморозки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«В крае ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 6-11м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +1,-4°С, днем +7,+12°С», - сообщили алтайские спасатели.

Между тем в Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +7,+9°С.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю также отметили, что в период с 14 по 17 мая объявлено штормовое предупреждение по высокой пожароопасности. В двух районах, Благовещенском и Кулундинском, чрезвычайный 5 класс горимости.

Напомним, с 1 мая на территории Алтайского края вступил в силу особый противопожарный режим.