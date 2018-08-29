Главный следователь Алтайского края заработал на млн рублей больше, чем годом ранее

Новости 13.05.2019 17:40 555

Новый руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов по итогам 2018 года задекларировал 4,22 млн рублей. До этого, в качестве руководителя пятого следственного управления Следственного комитета России, он заработал 3,314 млн рублей за 2017 год.

Как следует из декларации, размещенной на офсайте регионального Следкома, супруга главы ведомства не указала какого-либо дохода. Один из двух несовершеннолетних детей Хвостовых пополнил семейный бюджет в прошлом году на 38 852 рубля.

В собственности у руководителя совместно с супругой находится квартира (76 кв. м), еще одна жилплощадь (42 кв. м) принадлежит единолично жене Андрея Хвостова. Две квартиры (82,6 кв. м и 42 кв. м), а также гараж (16,6 кв. м) находятся в пользовании у главного алтайского следователя. Передвигается сотрудник регионального СКР на Opel Antara.

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Пост первого замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю остается вакантным второй год подряд.

Замруководителя управления Александр Жеребцов в 2018 году заработал 2,323 млн рублей (было 1,513 млн рублей), его супруга — 708,7 тысяч рублей (годом ранее - 103,5 тысячи рублей). В собственности у высокопоставленного следователя находится квартира (98,3 кв. м), два земельных участка (суммарно 1063 кв. м) жилой дом (208,8 кв. м) и гараж (25,5 кв. м). Один из земельных участок, а также дом принадлежат также супруге правоохранителя и трем несовершеннолетним детям. Кроме того, в пользовании у сотрудника СУ СКР по Алтайскому краю вместе с женой и детьми есть квартира площадью 76,7 кв. м.

Передвигается супруга Александра Жеребцова на Toyota Land Cruiser, на ее мужа записан автоприцеп.

Другой заместитель Андрея Хвостова - Константин Мальцев - за 2018 год заработал 2,596 млн рублей (ранее — 2,515 млн рублей). Его супруга отчиталась за 2,002 млн рублей (в 2017 году — 1,7 млн рублей). В собственности у жены Мальцева есть земельный участок (1000 кв. м), а в пользовании — квартира (53,8 кв. м). Жилплощадью пользуются не только супруги, но и двое несовершеннолетних детей. Кроме того, Константин Мальцев имеет автоприцеп, а его жена — автомобиль BMW 320.