«Не потеряйте ваш настрой»: в Барнауле состоялось награждение участников акции «Губернаторский дневник»

Новости 13.05.2019 17:10 318

В Барнауле состоялось награждение участников акции «Губернаторский дневник». В ней участвовали школьники различных возрастных категорий. Для принятия участия в акции им необходимо было получать только пятёрки на протяжении всей III четверти учебного года. Тем, кто справился с этой задачей, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил подарки и грамоты, а также оставил автографы в дневниках.

В своём приветственном слове губернатор отметил, чем данная акция ему нравится:

Это не сиюминутное действие, а целенаправленная работа, осмысленная и растянутая во времени.

После церемонии награждения ребята получили возможность задавать главе региона вопросы, чем и не преминули воспользоваться. Звучали вопросы о детских увлечениях губернатора, любимом школьном предмете, перспективах освоения различных профессий и популяризации алтайских вузов среди жителей других регионов.

Выяснилось, что любимыми предметами главы региона были точные науки, а увлекался он баскетболом, иногда даже немного в ущерб учёбе. Выпускникам губернатор пожелал, чтобы их жизненные планы реализовывались, а мечты сбывались. При выборе профессии Виктор Томенко посоветовал подросткам внимательно прислушиваться к себе, чтобы понять, что нравится, а что нет, какая работа по душе, а какая идёт через силу.

Крутите по сторонам головами – очень много мероприятий по профориентации проводится различными организациями. Слушайте советы родителей – они всегда будут желать вам лучшего. Поговорите с теми, кто добился успеха в своей профессии. Главное – не потеряйте ваш настрой, не растратьте его на сиюминутное. Получение профессии – только первый шаг. Учиться нужно каждый день, вплоть до выхода на пенсию.