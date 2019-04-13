Когда начнется «сезон комаров» в Алтайском крае?

Алтайские специалисты утверждают, что если май будет теплым и дождливым, увеличится рост численности кровососущих. На данный момент погодные условия складываются таким образом, что комаров очень мало для текущего времени года в нашем крае, пишет «КП-Барнаул».
«Учитывая еще тот фактор, что было много птиц, есть основания полагать, что комаров в этом сезоне будет немного. Всплеска, я думаю, тоже не будет», - предполагает доктор биологических наук, член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.
По ее словам, дождливая и теплая погода в мае может создать благоприятные условия для размножения комаров: «Если май будет дождливый, а температура поднимется выше +20 градусов, тогда самки могут выйти из анабиоза, начнут спариваться с самцами и откладывать яйца. Тогда при застаивании воды буквально через неделю мы может получить огромный приплод комаров».
Пик активности ожидается в мае
Напомним, в прошлом году жители Алтайского края жаловались на большое количество комаров не только в Барнауле, но и по всему региону. Причем были замечены новые семейства кровососущих, эту информацию подтверждают эксперты.
«Я обнаружила несколько видов комаров, которых у меня никогда в коллекции не было. Пока я не описываю их как новые, так как мне надо изучить виды европейских. Также появляются полосатые комары, которых еще путают с опасными тигровыми из Южной Азии. Наших же в народе называют «матросики». Все они неопасные и не разносят никакие заболевания», - прокомментировала Комарова.