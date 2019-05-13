Оценка деятельности Виктора Томенко выросла до рекордных значений

Новости 13.05.2019 16:15 1234

Оценка деятельности губернатора Алтайского края Виктора Томенко за полгода выросла на 13%. По динамике это один из самых высоких показателей среди глав российских регионов, пишет РБК со ссылкой на закрытые соцопросы, проведенные в марте по заказу администрации президента.

В ходе исследований замерялись уровень доверия к губернаторам, отношение к их деятельности, а также запрос на смену руководителя субъектом. Период исследования - с октября 2018 года по март 2019 года. Как оказалось, существенно снизился рейтинг более 25 глав регионов. При этом положение некоторых губернаторов остается стабильно негативным, добавляют они.

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В десятку глав-аутсайдеров, чьи оценки за полгода ухудшились сильнее всего, вошли Сергей Носов (Магаданская область), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Сергей Левченко (Иркутская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Игорь Орлов (Архангельская область), Андрей Воробьев (Московская область), Владимир Васильев (Дагестан), Роман Копин (Чукотка), Валерий Радаев (Саратовская область), Сергей Цивилев (Кузбасс).

В десятку лидеров, чей показатель максимально улучшился, вошли Владимир Владимиров (Ставропольский край), Виктор Томенко (Алтайский край), Сергей Аксенов (Крым), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Александр Бурков (Омская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Айсен Николаев (Якутия), Антон Алиханов (Калининградская область).

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При этом до какого именно порога вырос уровень доверия к каждому конкретному руководителю, не уточняется. Любопытно, что информация о "взлете" доверия к губернатору Алтайского края появилась в федеральных СМИ на следующий день после того, как Виктор Томенко отпраздновал свое 48-летие.

Пятеро губернаторов из этой десятки избрались в прошлом году: Томенко, Артюхов (в ЯНАО глава региона избирается заксобранием, а не на прямых выборах), Моор, Бурков и Николаев.

Социологические исследования — это один из способов выявить слабые звенья в губернаторском корпусе, считает политолог Виталий Иванов. «Те, кто в хвосте, рано или поздно выбывают. Удержаться можно, если у тебя есть влиятельный покровитель, но и покровительство можно утратить», — считает эксперт. Он также отмечает, что есть депрессивные регионы, где может провалиться любой руководитель, в частности Коми и Еврейская автономная область.