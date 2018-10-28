Слабоумный избил и раздел женщину-таксиста в Барнауле

Новости 13.05.2019 15:45 249

В Алтайском крае участились случаи нападения на таксистов. Последний из них произошел накануне в Барнауле.

Как сообщает краевая прокуратура, во время поездки один из клиентов напал на женщину-водителя. Он нанёс ей удары кулаком в область горла, отчего потерпевшая не справилась с управлением и съехала в кювет.

«После чего обвиняемый за волосы вытащил её из салона автомобиля и продолжил наносить удары, затем протащил её волоком по земле в безлюдное тёмное место, где обнажил женщину и нанес ей не менее 36 ударов ногами и руками по телу и голове», - говорится в сообщении ведомства.

Помощник прокурора Татьяна Шишова отметила, что обвиняемый похитил из салона автомобиля сотовый телефон и деньги в сумме 600 рублей. После проведения судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что обвиняемый страдал врожденным слабоумием.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.