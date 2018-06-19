Барнаульцы засомневались, что пятилетний долгострой на Павловском тракте успеют сдать в срок

Новости 13.05.2019 15:10 469

Барнаульцы обеспокоены темпами строительства дома на Павловском тракте, 291. Его возведение началось в июле 2014 года и не может завершиться до сих пор. Изначально предполагалось, что 16-этажку сдадут в 2017 году, но в апреле 2017 года строк разрешения на строительство продлили до 14 октября 2019 года, сообщает "Недвижимость.Алтай".

Инвестором и генподрядчиком строящегося дома выступал «СтройГАЗ», а «Барнаулкапстрой» осуществлял строительный контроль. В 2016 году компания-подрядчик прекратила все работы на объектах. Чтобы завершить дом, «Барнаулкапстрой» взял кредит на 250 млн рублей. При этом дольщики считают, что в срок ЖК «Олимпийский» сдан не будет, поэтому планируют добиться включения дома в реестр проблемных объектов.

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«Соседи! Нужно каждому подавать заявление в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края о включении дома в список проблемных объектов (перечень документов и образец заявления у них выложен на сайте). Чем больше будет заявлений, тем быстрее застройщика «принудят к активным действиям» и у вас на руках будет хоть какая-то гарантия на компенсацию ваших расходов».

«Единственный официальный инструмент воздействия и решения проблемы — включение дома в реестр проблемных объектов. Этот реестр федеральным, и при чем тут 100% акций администрации. У меня в договоре срок строительства до 01.05.2018 г. и это уже является критерием проблемного объекта, так что я подаю заявление», — пишут дольщики.

Однако другие покупатели уверены, что пока все идет согласно плану: «Что вы накручиваете? Дом по сути строится с начала 2017 года. До этого СтройГАЗ сделал фундамент и все. Два года строят, дом большой. Хотелось бы побыстрее, конечно. Но для какой-либо паники точно повода нет».

В Госинспекции рассказали, что о переносах сроков знают, однако о включении объекта в реестр проблемных речи быть не может: строительство дома ведется, и он будет сдан.

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ЖК «Олимпийский» рассчитан на 374 квартиры, из которых 166 — однокомнатные, 152 — двухкомнатные, 56 — трехкомнатные.