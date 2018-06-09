Махинации с госзакупками на алтайской границе обернулись уголовным делом

Новости 13.05.2019 14:25 204

Факт мошенничества при совершении закупок для нужд пограничного пропускного пункта в с. Ташанта был выявлен Горно-Алтайской транспортной прокуратурой в ходе проверки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что устройства внешнего освещения, на покупку которых было потрачено более миллиона рублей, на деле не соответствуют требуемым условиям. Кроме того, рыночная стоимость поставленных осветительных приборов оценивается намного ниже, чем это предусмотрено в государственном контракте между Федеральным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и ООО «Строительно-торговое предприятие».

По материалам проверки Горно-Алтайской транспортной прокуратуры следственным отделом Алтайского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.