Житель Новосибирска зарегистрировал в однокомнатной квартире 250 мигрантов

Новости 13.05.2019 13:50 287

В суд передано дело новосибирца, прописавшего почти 250 мигрантов в однокомнатной квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как удалось установить следствию, 36-летний новосибирец на протяжении года временно регистрировал в своей квартире граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, взимая за это с них по 300 рублей.

Поскольку для фактического проживания помещение не предоставлялось, прокуратура возбудила против владельца квартиры уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Дело направлено в мировой суд Кировского района Новосибирска. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.