«Учительница в купальнике» увидела цензуру в попытке ввести дресс-код для соцсетей педагогов

Новости 13.05.2019 13:00 837

Бывший учитель русского языка Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена уволиться из барнаульской школы из-за фото в купальнике, раскритиковала проект о правилах поведения педагогов в соцсетях.

О подготовке таких инструкций недавно заявил пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов. Документ будет разработан уже к началу следующего учебного года. Он будет направлен министерством во все регионы.

Барнаульский педагог, покинувшая школу из-за фото с купальником, стала методистом в АКИПКРО Новости 02.04.2019 8:40 Зарплата у Татьяны Кувшинниковой, вероятно, не вырастет, а вот спокойствия - прибавится 555

В интервью порталу «Говорит Москва» Кувшинникова высказала опасение, что правила для педагогов будут похожи на цензуру:

«Может это даже и не полезно. Это что же получается, цензура устанавливается? Но это получается палка о двух концах. Тогда и со мной бы такого не случилось, все учителя знали бы, что можно выкладывать, что нельзя. Меня уволили из-за фото в спортивном купальнике. Но с другой стороны, фото в платье тоже может быть для пропаганды здорового образа жизни, если оно на фоне зимнего озера и леса, а не на фоне спиртных напитков. Как это всё прописать?»

История Татьяны Кувшинниковой стала поводом для дискуссии на федеральном уровне о поведении педагогов в сети. В интернете был запущен флешмоб #учителятожелюди. Преподаватели из разных городов публиковали в соцсетях свои снимки в купальниках.