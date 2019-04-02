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«Учительница в купальнике» увидела цензуру в попытке ввести дресс-код для соцсетей педагогов

Новости
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Бывший учитель русского языка Татьяна Кувшинникова, которая была вынуждена уволиться из барнаульской школы из-за фото в купальнике, раскритиковала проект о правилах поведения педагогов в соцсетях.

О подготовке таких инструкций недавно заявил пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов. Документ будет разработан уже к началу следующего учебного года. Он будет направлен министерством во все регионы.

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В интервью порталу «Говорит Москва» Кувшинникова высказала опасение, что правила для педагогов будут похожи на цензуру:

«Может это даже и не полезно. Это что же получается, цензура устанавливается? Но это получается палка о двух концах. Тогда и со мной бы такого не случилось, все учителя знали бы, что можно выкладывать, что нельзя. Меня уволили из-за фото в спортивном купальнике. Но с другой стороны, фото в платье тоже может быть для пропаганды здорового образа жизни, если оно на фоне зимнего озера и леса, а не на фоне спиртных напитков. Как это всё прописать?»

История Татьяны Кувшинниковой стала поводом для дискуссии на федеральном уровне о поведении педагогов в сети. В интернете был запущен флешмоб #учителятожелюди. Преподаватели из разных городов публиковали в соцсетях свои снимки в купальниках.

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Автор: Политсиб.ру