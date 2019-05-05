Виктор Томенко призвал решить «мусорную проблему» в Заринске

Новости 13.05.2019 12:30 387

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву совместно с регоператором и местными властями разобраться с проблемой вывоза мусора в Заринске. Множественные жалобы жителей на нерегулярный вывоз отходов и их скопление в городе стали поступать все чаще.

Ранее жители Заринска массово выкладывали в соцсети «мусорные» фото и видео с территорий дворов в центре города. Мусор на протяжении майских праздников лежал в пакетах рядом с контейнерами. Сейчас региональному оператору в Заринске грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей, передают «Вести22».

Заринск завален мусором в майские праздники Новости 05.05.2019 11:10 Жители Заринска выкладывают в соцсети «мусорные» фото и видео 656

В свою очередь Минстрой получает тревожные сигналы не только из Заринска, в этом плане все территории в одинаковой ситуации. Специалисты Минприроды видят в таком накоплении мусора, угрозу окружающей среде и здоровью населения. По их мнению, главная причина гор мусора в городе - в недостатке мусорных контейнеров.

Как сообщает пресс-служба правительства, накануне сотрудники Минприроды провели рейд, проверив несколько дворов многоквартирных домов и частного сектора в Заринске - на проспекте Строителей, улицах 25 Партсъезда, Таратынова, Ленина, а также посетили район «Сорокино».

Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметила, что все найденные нарушения в части несоблюдения графиков вывоза ТКО и состояния контейнерных площадок зафиксированы, они будут направлены в администрацию города.

В Минстрое региона добавили, что в случае несоблюдения региональными операторами графиков вывоза ТКО гражданам необходимо обращаться в органы Роспотребнадзора.