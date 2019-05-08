В Новосибирске прошли похороны туристов, погибших в горах на Алтае

Новости 13.05.2019 12:15 502

В Республике Алтай приостановлены поиски погибших под лавиной туристов из Новосибирска. На данный момент найдено пять тел из семи. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Алтай.

Поисковая операция, в которой было задействовано два вертолёта и три десятка спасателей, включая семь кинологических расчётов, временно приостановлена из-за угрозы повторного схода лавины.

Тела двоих погибших пока проходят судебно-медицинскую экспертизу. Тем временем Валерия Одаренко и Дмитрий Шарифулин похоронены 12 мая. Тело Игоря Блинова будет кремировано, пишет "Интерфакс-Сибирь".

Поиски тел двоих погибших туристов продолжатся, когда исчезнет угроза повторного схода лавины. Предположительно, это будет конец июня.