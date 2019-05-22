Спортсмены АлтГТУ стали бронзовыми призёрами по мини-футболу

Всероссийский финал 11-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» завершился 10 мая в УСК «Подмосковье» в Щёлково. С 4 по 10 мая более 100 команд со всей России вели борьбу за призы в трех лигах – Золотой, Серебряной и Бронзовой, сообщает «Алтайский спорт».
Бронзовым призёром первого дивизиона Серебряной лиги стала барнаульская команда «МФК Политех – АлтГТУ». В матче за третье место алтайские политеховцы встретились в Щёлково со студентами Нижегородского политехнического университета. Основное время закончилось вничью –1:1, победу нашим землякам принесла серия послематчевых пенальти, которую они выиграли 2:1. Ещё одна алтайская команда – из Барнаульского юридического института МВД РФ заняла в первом дивизионе шестое место.
Нововведением завершившегося сезона стало разделение мужской и женской Серебряной лиги на высший и первый дивизионы. Пять лучших команд первых дивизионов по итогам всероссийского финала заменят в следующем сезоне пять худших коллективов в высших дивизионах. Так что «Политех – АлтГТУ» завоевал не только призовое место, но и повышение в классе.