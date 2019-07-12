Спортсмены АлтГТУ стали бронзовыми призёрами по мини-футболу

Новости 13.05.2019 19:00 317

Всероссийский финал 11-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы» завершился 10 мая в УСК «Подмосковье» в Щёлково. С 4 по 10 мая более 100 команд со всей России вели борьбу за призы в трех лигах – Золотой, Серебряной и Бронзовой, сообщает «Алтайский спорт».

Бронзовым призёром первого дивизиона Серебряной лиги стала барнаульская команда «МФК Политех – АлтГТУ». В матче за третье место алтайские политеховцы встретились в Щёлково со студентами Нижегородского политехнического университета. Основное время закончилось вничью –1:1, победу нашим землякам принесла серия послематчевых пенальти, которую они выиграли 2:1. Ещё одна алтайская команда – из Барнаульского юридического института МВД РФ заняла в первом дивизионе шестое место.

Нововведением завершившегося сезона стало разделение мужской и женской Серебряной лиги на высший и первый дивизионы. Пять лучших команд первых дивизионов по итогам всероссийского финала заменят в следующем сезоне пять худших коллективов в высших дивизионах. Так что «Политех – АлтГТУ» завоевал не только призовое место, но и повышение в классе.

Проект «Мини-футбол - в вузы» стартовал в 2008 году, став продолжением уже реализуемого на тот момент проекта АМФР «Мини-футбол – в школу». Участие в дебютном сезоне приняли команды 436 высших учебных заведений. Минувший сезон проекта объединил команды 589 вузов и ссузов Российской Федерации. Общее число участников составило 227 348 спортсменов. Всероссийский финал 10-го сезона вошел в Книгу рекордов России как самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов. В решающей стадии проекта сыграли 120 команд, а число участников составило 1610 человек.

Проект реализуется Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Министерства спорта РФ, Министерством науки и высшего образования РФ и Российского футбольного союза. Его партнёрами проекта являются компании «Столото», «Норильский никель», Росбанк, «Спортмастер», Tarkett и 2K-Sport.