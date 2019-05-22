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Жителям Алтайского края предлагают написать «Химический диктант»

Новости
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Всероссийский химический диктант, который призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения, пройдет 18 мая в 13:00.

В нем смогут принять участие и жители Алтайского края. Площадками для проведения образовательной акции станет Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Кроме того, проверить свои знания по химии можно будет в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования и в филиале АлтГТУ в Рубцовске – Рубцовском индустриальном институте. 

Как отметили в АлтГТУ, участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ.

Кроме того, Всероссийский химический диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта https://chemistry.rosuchebnik.ru.

Автор: Политсиб.ру