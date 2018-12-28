Виктор Томенко наградил медалью Виталия Снесаря

Новости 13.05.2019 10:50 515

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о награждении зампредседателя правительства региона Виталия Снесаря.

Руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края получит медаль за заслуги в труде. Как следует из документа, Виталий Снесарь будет поощрен "за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и формирование институтов гражданского общества на территории Алтайского края".

Отметим, лицу, удостоенному медали «За заслуги в труде», вручается медаль, удостоверение к ней, а также ценный подарок - часы с символикой региона.

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Виталий Снесарь родился 19 мая 1969 года в Рубцовске. В 1994 году окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета по специальности «преподаватель истории и обществоведения», в 2009 году – факультет государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в августе 1986 года токарем на Рубцовском машиностроительном заводе. С мая 1987 года по июнь 1989 служил в пограничных войсках. После окончания исторического факультета АГУ служил на офицерских должностях в УФСБ России по Алтайскому краю. С апреля 2006 года работал в администрации края сначала в качестве консультанта-советника главы администрации края отдела консультантов-советников аналитического управления, затем консультанта-советника секретариата главы администрации края.

С июля 2008 года был назначен руководителем секретариата губернатора. С июня 2013 года – замгубернатора Алтайского края.