Виктор Томенко наградил медалью Виталия Снесаря

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о награждении зампредседателя правительства региона Виталия Снесаря.
Руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края получит медаль за заслуги в труде. Как следует из документа, Виталий Снесарь будет поощрен "за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и формирование институтов гражданского общества на территории Алтайского края".
Отметим, лицу, удостоенному медали «За заслуги в труде», вручается медаль, удостоверение к ней, а также ценный подарок - часы с символикой региона.
Бывший "политический" вице-губернатор в течение часа отвечал на вопросы СМИ
Виталий Снесарь родился 19 мая 1969 года в Рубцовске. В 1994 году окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета по специальности «преподаватель истории и обществоведения», в 2009 году – факультет государственного и муниципального управления.
С июля 2008 года был назначен руководителем секретариата губернатора. С июня 2013 года – замгубернатора Алтайского края.