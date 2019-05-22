Очевидцы: в барнаульском лесу нашли тело молодого мужчины

В барнаульском лесу обнаружили труп мужчины. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. На место сразу приехали представители правоохранительных органов. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
По неофициальным данным, тело неизвестного нашли в лесу недалеко от кафе «Ноев Ковчег» еще месяц назад. На вид мужчине было 30-35 лет. Кто именно был найден, и что стало причиной смерти, пока неизвестно.
Интернет-пользователи выразили уверенность в том, что умерший ушел из жизни не сам, а ему помогли. Следователи должны назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая должна пролить свет на загадочную смерть мужчины.
Информация о происшествии появилась в Сети недавно, 11 мая. На момент подготовки новости официальных данных о случившемся нет.