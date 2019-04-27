Алтайские специалисты обнаружили микробы в питьевой воде

Новости 13.05.2019 9:15 286

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в шести пробах воды из различных источников нецентрализованного водоснабжения выявлено превышение норм содержания общего микробного числа (ОМЧ).

Общее микробное число (ОМЧ) является основным критерием оценки микробиологического состояния питьевой воды, исходя из действующих нормативных документов. ОМЧ (общее микробное число) характеризует количество аэробных и анаэробных бактерий в одном миллилитре воды, образующихся за сутки при температуре 37 градусов, в питательной среде.

Данный показатель является фактически незаменимым для быстрого обнаружения массового микробного загрязнения.

В паводковый период и период таяния снега вода в различных источниках водоснабжения может содержать повышенное количество микроорганизмов (в том числе патогенных). Даже так называемые «святые источники» могут быть небезопасными.

Поэтому при малейшем подозрении рекомендуется исследовать воду на микробиологические и физико-химические показатели.

Специалисты отдела исследований и анализа ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят широкий спектр исследований воды.