В Барнауле изменят движение автобусов и перекроют дороги в «Музейную ночь»

Новости 13.05.2019 8:45 241

Общественный транспорт Барнаула будет следовать по измененным маршрутам в связи с подготовкой и проведением акции «Ночь музеев-2019». В краевом центре перекроют для движения автомобилей участки на трех улицах.

В частности, 18 мая будет перекрыт участок дороги ул.Льва Толстого от проспекта Ленина до ул.Максима Горького с 19:00 до 23:00. Также автомобилисты не смогут проехать по четной и нечетной стороне ул.Ползунова от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского с 18:00 18 мая до 2:00 19 мая.

Кроме того, будет перекрыт участок дороги ул.Анатолия от проспекта Ленина до ул.Максима Горького с 12:00 18 мая до 2:00 19 мая.

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Движение автобусов №109, 109оп будет происходить по следующему маршруту: проспект Ленина - улица Пушкина - проспект Красноармейский - разворот на пересечении с улицей Гоголя - проспект Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении - по маршрутам.

Движение автобусов по маршрутам №17, 73: проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Пушкина – пл.Спартака, в обратном направлении – по маршрутам.

Схема движения автобусов по маршрутам №47, 57, 60: проспект Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Пушкина – пр-кт Социалистический, далее – по обычным маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.

Между тем пешеходов и автомобилистов просят учесть данные изменения и заранее планировать маршрут.

Напомним, в городах и районах Алтайского края в 14-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Мероприятия продлятся с 18:00 до 2:00. В этом году участие в проекте примут 100 организаций, из них в Барнауле - 41.