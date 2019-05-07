Большая часть барнаульцев на три недели осталась без горячей воды на фоне резкого похолодания

В "Сибирской генерирующей компании" обнародовали график гидравлических испытаний и отключения горячей воды по районам в Барнауле. Уже сегодня, 13 мая, в городе начнется плановое отключение горячего водоснабжения.
Первыми под временное отключение попадут потребители по контуру ТЭЦ-3. С 13 по 22 мая энергетики проведут гидравлические испытания теплосетей, а с 23 мая по 5 июня будут вести ремонты на теплосетях. Под опрессовку попадут порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.
Добавим, как это часто бывает в последние годы, отключение горячей воды у барнаульцев совпадает по времени с понижением температуры воздуха. Так, в ближайшие несколько суток днем t не поднимется выше +8С, ночью +1С, временами пройдет дождь с мокрым снегом.
В Барнауле и Рубцовске отопление отключат сегодня, 7 мая
Под отключение попадут:
- дома в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник;
- дома в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
- Железнодорожный район: улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная-Северо-Западная.
- в центральной части Барнаула в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Напомним, с 17 июня по 26 июня испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Ремонтные работы запланированы с 27 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.
Отключение горячего водоснабжения ожидает горожан с 13 мая по 5 июня