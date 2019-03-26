О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Поезд столкнулся с автобусом на границе Алтайского края и Новосибирской области

Новости
655
0

На железнодорожном переезде между станциями Хабары и Краснозерское (территория Новосибирской области) произошло ДТП с участием поезда. Водитель микроавтобуса выехал на ж/д пути на красный. В этот момент к ним приближался товарняк.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, машинист экстренно затормозил, но расстояние оказалось слишком коротким. В результате поезд смял микроавтобус. Водитель не успел покинуть автомобиль. Он получил тяжелые травмы и попал в больницу. При этом поезд не получил повреждений и продолжил маршрут. ДТП никак не повлияло на график движения других поездов.

На Алтае запустят дополнительные пригородные поезда

На Алтае запустят дополнительные пригородные поезда

Новости

Также изменится расписание ряда поездов пригородного сообщения

593

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com