Поезд столкнулся с автобусом на границе Алтайского края и Новосибирской области

Новости 12.05.2019 0:04 655

На железнодорожном переезде между станциями Хабары и Краснозерское (территория Новосибирской области) произошло ДТП с участием поезда. Водитель микроавтобуса выехал на ж/д пути на красный. В этот момент к ним приближался товарняк.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, машинист экстренно затормозил, но расстояние оказалось слишком коротким. В результате поезд смял микроавтобус. Водитель не успел покинуть автомобиль. Он получил тяжелые травмы и попал в больницу. При этом поезд не получил повреждений и продолжил маршрут. ДТП никак не повлияло на график движения других поездов.